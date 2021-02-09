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11:36, 9 февраля 2021 года Орловский врач не советует подстегивать иммунную систему О том, почему люди по-разному реагируют на коронавирусную инфекцию, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З. И. Круглой Иван Фисюн.





Вы принимали участие в международной конференции, где обсуждались, в том числе и вопросы, связанные с ковид. Расскажите, что это была за конференция?

- Я участвовал в иммунологической конференции. Это ежегодный проект. В нем принимают участие представители разных стран. В этом году Орел выступал в качестве хозяина конференции. Конференция была посвящена проблемам иммунологии, в числе которых иммунодефициты и, в том числе, ковид. Я докладывал о проблемах иммунодефицита, но обсуждалось множество вопросов, связанных с новой коронавирусной инфекцией.



Тогда поговорим с вами как с иммунологом. Какие меры профилактики ковид вы считаете эффективными?

- Самые лучшие меры профилактики это меры, которые направлены на предотвращение передачи вируса от человека к человеку. Это те меры, о которых мы давно знаем, - ношение маски, мытье рук и разобщение.



Как отличить симптомы ковид от других ОРВИ?



- Для новой коронавирусной инфекции я бы поостерегся давать какие-то четкие диагностические признаки. Протекать это заболевание может совершенно по-разному с симптоматикой, характерной для респираторной инфекции. Это высокая температура, ломота в теле, катаральные явления (насморк, кашель), затруднение дыхания. А проявления могут быть совершенно разные - от бессимптомных до тяжелых системных проявлений с дыхательной недостаточностью. Понять, что это ковид, можно, только исследовав ПЦР-тест из носоглотки, либо уже после перенесенной инфекции исследование антител, но эти антитела появляются не раньше чем через две недели от момента начала заболевания.



Нужно ли самостоятельно делать тест ПЦР, если его не назначает врач?

- Это вопрос не столько медицинский, сколько, наверное, медико-социальный. Все зависит от того, в какой среде вы живете, насколько часто вы контактируете с окружающими людьми. Если у вас какое-то легкое течение, и вы никак не ощущаете этой болезни, то, я думаю, эти тесты делать не стоит. Но если вы живете при этом с пожилыми родителями, или вы работаете в социальной сфере, когда вы можете заразить много людей вокруг, то, конечно, этот тест желательно сделать. Если тяжелое течение, то тест обязателен.



Какие лекарства уже доказали свою эффективность при ковид?

- Лекарств, которые доказали свою специфическую противовирусную эффективность, скорее всего, пока еще нет. Дело в том, что при коронавирусной инфекции вред наносит не сам коронавирус, вред наносит иммунная система. Иммунная система реагирует на клетку, которая заражена коронавирусом, выбрасывает большое количество воспалительных веществ - это называется «цитокиновый шторм», и эти воспалительные вещества, такие как интерфероны, фактор некроза опухоли, повреждают клетки, потому что они хотят вытравить этот вирус из организма. Это приводит к высокой температуре, повреждению внутренней выстелки наших мелких сосудов, повышенному тромбообразованию и так далее. И те препараты, которые доказали эффективность, это препараты, которые как раз осаждают нашу иммунную систему, потому что иммунная система не должна слишком резко реагировать на вирус. Есть люди с прекрасной иммунной системой, которые никогда ничем не болели, и у них течение ковида подчас бывает очень тяжелым - потому что иммунная система очень активно реагирует на эту инфекцию и начинает разрушать органы. Поэтому доказана эффективность некоторых гормональных препаратов, которые подавляют иммунную систему, снижают количество воспалительных цитокинов. Но эти препараты показывают свою эффективность только у пациентов с дыхательной недостаточностью.



У людей со склонность к повышенному тромбообразованию, зачастую это пациенты в возрасте старше 40 лет, а также люди, страдающие наследственной патологией свертывания крови, так называемой тромбофилией, показано использование антикоагулянтов. Эти препараты используются, чтобы предотвратить острые сердечнососудистые события - инфаркты, инсульты, тромбоэмболию легочной артерии. Но все назначения должен определить доктор.



Чего не нужно делать при ковид?

- Прежде всего, не надо лечиться всем подряд. Это большая ошибка. Самое ужасное при коронавирусной инфекции это страх. Люди боятся плохого исхода и начинают использовать те препараты, которые не нужно использовать. Не нужно с первого дня пить антибиотики. Было доказано, что только 10% пациентов с коронавирусной инфекцией нуждаются в назначении антибиотиков.



Не рекомендовал бы я и бесконтрольное использование иммуномодулирующих препаратов. Не стоит подстегивать иммунную систему препаратами, которые позиционируются у нас как противовирусные. Эти препараты, в лучшем случае, никак не влияют на вашу иммунную систему, а в худшем случае они могут подстегнуть так, что она слишком резко сорвется на ваш организм, стремясь справиться с инфекцией, и начнет активно разрушать легкие и это приведет к еще худшему течению заболевания.



По каким причинам кто-то переносит ковид легко, а кто-то тяжело?

- Одна из причин, о которой я уже говорил, это особенный иммунодефицит. Другая причина - есть люди с изначально сильным типом реагирования, как правило, эти люди достаточно легко справляются с вирусными инфекциями, и в начале заболевания у этих людей очень высокая лихорадка и ломота в костях. Есть люди, у которых при коронавирусе иммунная система очень плавно начинает с ним справляться, убивает зараженные клетки постепенно, у них, как правило, вирус выделяется гораздо дольше, но при этом течение легче. Еще важно, какие другие заболевания есть у человека. Люди с другими сопутствующим заболеваниями будет болеть тяжелее.





Елена Литинская



