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11:52, 9 февраля 2021 года

В Орле задержаны распространители тяжелого наркотика

Троих иностранцев 1999 года рождения подозревают в попытке сбыта запрещенного вещества.


Под наблюдение сотрудников УКОН трое граждан из стран ближнего зарубежья попали некоторое время назад. Оперативники задержали парней в тот момент, когда они закладывали в тайники подозрительную субстанцию, которая после лабораторной проверки оказалась тяжелым полусинтетическим опиоидным наркотиком весом в 16,54 грамма.

В съемной квартире задержанных аналогичного вещества было изъято в разы больше. Исследование показало, что это тот же наркотик общей массой порядка 155 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, части 3 и статье 228.1 части 4 УК РФ. Фигуранты взяли под стражу. Сейчас полицейские выясняют каналы поставки наркотика к фигурантам – сообщает сайт областного УМВД.

Фото пресс-службы областного УМВД


Артём Ежаков
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