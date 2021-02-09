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12:36, 9 февраля 2021 года

В орловской библиотеке имени Пришвина возобновили акцию «Почитай собаке книгу»

Акция была популярна среди детей до пандемии.


Суть акции «Почитай собаке книгу» проста: собираются несколько первоклашек и по очереди читают книжку. Слушателями выступают другие дети и собака. Таким образом, развивается интерес к чтению вслух и к общению с животными.

В 2019 году гостьей проекта была пятилетняя собака породы маламут по кличке Брина. Возобновив акцию в 2021-м, Пришвинка пригласила годовалого пуделя Айседору, сокращенно Айса. Почитать вслух и пообщаться с животным пришли
ребята из начальных классов. День в компании пушистой Айсы им заменил сразу и урок литературы и физкультуры - после чтения ребята вдоволь наигрались с новой подругой. Специалисты говорят, что дети, выросшие бок о бок с собаками, проще и быстрее адаптируются в коллективах, обладают устойчивыми социальными навыками.

Алевтина Калинкина, собаковод: «Культура обращения с животными и восприятие животного, как чего-то важного, живого, у которого есть чувства, у нас сейчас слабо прививается. У нас, в школе юного собаковода, мы понимаем, что дети не умеют играть с собаками. Они любят их, но что делать - не знают».

Если и вы хотите познакомить своих детей с внимательными слушателями, вас ждут в библиотеке имени Пришвина каждое воскресенье. Предварительно нужно позвонить по телефону 42-73-83.


Анастасия Дорохова
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