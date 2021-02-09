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13:11, 9 февраля 2021 года

Залогин объяснил, сколько времени нельзя употреблять алкоголь после вакцинации

Глава департамента здравоохранения Орловской области провел первый после отпуска традиционный брифинг для СМИ.


Журналисты попросили руководителя депздрава прокомментировать информацию о том, что перед вакцинацией от COVID-19 в течение трех недель нельзя употреблять спиртное.
«В течение трех дней после вакцинации нельзя мочить место инъекции, посещать сауны и бани, употреблять алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. В случае если место инъекции покраснело, имеется или сохраняется болезненность, необходимо принять антигистаминные препараты, при повышении температуры – противовоспалительные. Также нужно сообщить лечащему врачу», – отметил Залогин.



Артём Ежаков
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