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13:12, 9 февраля 2021 года COVID-19. Сегодня в Орловской области начинается организованная вакцинация педагогов На данный момент 99 педагогов больны коронавирусной инфекцией.





Как сообщила накануне глава департамента образования Татьяна Крымова, 468 педагогов находятся на больничных в связи с острыми респираторными заболеваниями, еще 99 больны коронавирусной инфекцией.



В связи с этим в 9х образовательных организациях Орловской области принято решение о переходе на смешанный формат обучения.

Сейчас частично закрыты 10 классов в 8 школах города Орла по ОРЗ, по коронавирусной инфекции частично закрыты 22 класса в 16 школах. Из них 11 школ в городе Орле и по одному классу в школах города Ливны, Глазуновского, Орловского, Новодеревеньковского и Покровского районов. 4 группы обучающихся в средних профессиональных организациях также находятся на карантине.



779 обучающихся находятся на дистанционном обучении по заявлению родителей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



