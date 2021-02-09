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13:19, 9 февраля 2021 года Залогин объяснил высокую смертность от COVID-19 тяжелыми больными Эта информация была озвучена на сегодняшнем брифинге для СМИ.





Глава областного департамента здравоохранения подчеркнул, что сейчас на реанимационных койках с подтвержденным коронавирусом находятся 60 человек, и, несмотря на общее снижение заболеваемости COVID-19 в регионе, доля больных с тяжелым течением инфекции сохраняется на прежнем уровне.



Еще одной причиной печальных цифр смертности Залогин назвал отсроченную статистику – информация о летальных исходах от коронавируса фиксируется только после всех проведенных процедур по выявлению причин гибели пациента.



Напомним, что некоторое время назад в Орловской области суточный показатель смертности от коронавируса стал фиксироваться на отметке в 4-5 летальных исходов.





Артём Ежаков



