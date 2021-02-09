вторник 9.02.2021 14:53:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:30, 9 февраля 2021 года

В Орловской области нулевая заболеваемость гриппом

Об этом заявил на сегодняшнем брифинге глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.


Согласно озвученной информации, на территории области в текущем периоде не выявлено случаев заболевания гриппом. Для сравнения, Залогин привел прошлогоднюю статистику – в 2020 году в январе грипп обнаружили у 27 человек, в феврале – уже у 69 орловцев.

По данным глава депздрава, среди обследованных за этот период жителей региона с симптоматикой острых респираторных инфекций, не выявлено ни одного вируса гриппозной этиологии. У граждан фиксировались вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.