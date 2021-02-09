В Орловской области нулевая заболеваемость гриппом

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13:30, 9 февраля 2021 года
В Орловской области нулевая заболеваемость гриппомОб этом заявил на сегодняшнем брифинге глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.
Согласно озвученной информации, на территории области в текущем периоде не выявлено случаев заболевания гриппом. Для сравнения, Залогин привел прошлогоднюю статистику – в 2020 году в январе грипп обнаружили у 27 человек, в феврале – уже у 69 орловцев.
По данным глава депздрава, среди обследованных за этот период жителей региона с симптоматикой острых респираторных инфекций, не выявлено ни одного вируса гриппозной этиологии. У граждан фиксировались вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы.
Артём Ежаков