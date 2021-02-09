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13:43, 9 февраля 2021 года

Пять ЦРБ Орловской области ждут холодильники для «Спутника V»

Об этом заявил на сегодняшнем брифинге глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.


По словам чиновника, специальное оборудование для хранения вакцины ждут центральные районные больницы Должанского, Знаменского, Краснозоренского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов. В данный момент на территории области развернуто 28 прививочных кабинетов, где можно вакцинироваться от COVID-19. Напомним, что ранее открыть прививочные во всех районах области планировалось к концу января, но задержка с поставками терморегуляторов и холодильного оборудования сдвинула сроки.

Параллельно с этой информацией, Залогин озвучил статистику записи на укол. Так, через сайт Госуслуг уже записались и получили прививку 378 человек, в листе ожидания находятся 740 граждан.

Количество свободных ячеек для записи сейчас составляет 6 469 слотов. Запись производится через сайт Госуслуг, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение 2DR.RU и единый телефон «122».


Артём Ежаков
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