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13:57, 9 февраля 2021 года В Орловской области телемедицина доступна только врачам Об этом заявил сегодня глава регионального областного департамента здравоохранения Иван Залогин во время брифинга для СМИ.





Среди медорганизаций, имеющих возможность заказать у федеральных лечебных учреждений консультацию специалиста в плане тактики борьбы с заболеванием, внедрения новых методов лечения и т.д., Залогин назвал онкологический диспансер, ООКБ, ДОКБ, туберкулезный диспансер и больницу имени Семашко. Проводить такие консультации пока могут лишь врачи – обмен мнениями докторов имеет юридически оформленное значение. Именно законность сейчас не дает осуществлять онлайн-консультации напрямую с пациентом. Залогин отметил, что это не должно быть «лечение по телефону», однако юридические преграды должны быть преодолены в рамках выполнения национального проекта по цифровизации здравоохранения.





Артём Ежаков



