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15:27, 9 февраля 2021 года

Орловская область стала лидером по строительству жилья в ЦФО

В прошлом году объемы работ выросли почти в полтора раза.


Для рынка жилплощади в регионе было создано 5758 квартир, что на 46,1% превышает показатель позапрошлого года. Для сравнения, в Костромской области темпы прироста составили 22%, в Брянской – 4,8%. Ещё одним «ударником» в плане строительства жилья стала Тульская область – 4,4%. К остальным областям, вышедшим в плюс, относятся Смоленская (3,3%); Калужская (3,2%); Тверская (2,6%) и Московская (1,2%).

Больше половины возведенных квартир в Орловской области созданы частными застройщиками – 4027 помещений. За счет собственных и привлеченных средств появилась 1726 жилых домов.

Несмотря на старания восьмерки областей, общий темп строительства жилья в прошлом году упал на 2,3% по сравнению с позапрошлым годом.

Рейтинг регионов составили эксперты Агентства деловой информации Top-RF.ru, по данным Росстата за 2020 год.


Артём Ежаков
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