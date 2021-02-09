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15:27, 9 февраля 2021 года Орловская область стала лидером по строительству жилья в ЦФО В прошлом году объемы работ выросли почти в полтора раза.





Для рынка жилплощади в регионе было создано 5758 квартир, что на 46,1% превышает показатель позапрошлого года. Для сравнения, в Костромской области темпы прироста составили 22%, в Брянской – 4,8%. Ещё одним «ударником» в плане строительства жилья стала Тульская область – 4,4%. К остальным областям, вышедшим в плюс, относятся Смоленская (3,3%); Калужская (3,2%); Тверская (2,6%) и Московская (1,2%).



Больше половины возведенных квартир в Орловской области созданы частными застройщиками – 4027 помещений. За счет собственных и привлеченных средств появилась 1726 жилых домов.



Несмотря на старания восьмерки областей, общий темп строительства жилья в прошлом году упал на 2,3% по сравнению с позапрошлым годом.



Рейтинг регионов составили эксперты Агентства деловой информации Top-RF.ru, по данным Росстата за 2020 год.





Артём Ежаков



