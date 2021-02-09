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15:36, 9 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня начали вакцинировать от коронавируса орловских педагогов. Прививки делают - по желанию.



- Как убрать поток транзитных фур из центра Орла? Идею оживления строительства Западного Обхода вновь обсудили в администрации области.



- О проблемах, последних политических событиях, о вызовах, которые бросила всему миру пандемия. Сегодня губернатор встретился с орловскими студентами. Разговор получился интересным для обеих сторон.



- Урок литературы и любви к животным. В детской библиотеке возобновили популярный «докоронавирусный» проект, который призван развить у малышей навыки чтения и любовь к животным



- Ожидают лучшего, но готовятся к худшему. Подготовка к половодью - началась.



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