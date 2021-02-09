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16:00, 9 февраля 2021 года

В Орле продолжается ямочный ремонт

Дороги засыпают щебнем и заливают асфальтобетоном.


Накануне Дорожное предприятие № 1 залатала щебнем ямы на 18 городских улицах. Это улицы Емлютина; Зеленина; Генерала Ковалева; Андреева; Латышских Стрелков; Мопра; Машиностроительная; Спивака; Генерала Родина; Матросова; Андрианова; Красноармейская; Брестская; Пушкина и Грузовая. Аналогичный ремонт произвели на переулках Маслозаводском и Ипподромном, а также Болховском шоссе. Решение чинить ямы щебнем – временная мера, как только позволит температура, дороги будут отремонтированы асфальтом. Этот же подрядчик сейчас ведет подготовительные работы для профильной деятельности на Карачевском шоссе.

Литой горячий асфальтобетон можно применять при устоявшейся температуре в -10℃. С помощью такой технологии ГУП «Дорожная служба» отремонтировала 40 квадратных метров дорожного полотна – сообщает сайт мэрии.


Артём Ежаков
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