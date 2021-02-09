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16:37, 9 февраля 2021 года

Андрей Клычков встретился с орловскими студентами

«Диалог на равных» - под таким лозунгом сегодня прошла встреча губернатора со студентами орловского банковского колледжа.


Минимум формализма. Но при этом разговор с будущими специалистами вёлся в основном не в развлекательной, а в практической плоскости.

Свой вопрос Андрею Клычкову смогли задать несколько десятков студентов. Обсуждались и проблемные вопросы: в том числе - как удержать молодых специалистов в регионе. Также спрашивали и о том, как начать работать в органах власти, какими качествами необходимо обладать современному чиновнику. Не осталась без внимания и пандемия коронавируса.

Как отметил губернатор, большое впечатление на него произвела активность молодежи в самом начале пандемии, когда необходима была помощь старшему поколению.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Когда президент для всей страны неожиданно ввёл локдаун, проявилось очень важное качество нашей молодёжи - на призыв помочь тем, кто нуждается, это в первую очередь люди старшего поколения, кто на своих машинах, кто своими ногами, кто объединившись, просто оказал помощь тем, кто нуждался».



Антон Киселёв
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