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17:00, 9 февраля 2021 года Под Орлом автомобиль слетел с дороги в кювет Есть пострадавший.





ДТП произошло в селе Долгое. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сегодня утром, 10:15, женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис» при встречном разъезде не выбрала безопасный боковой интервал, не учла состояние проезжей части и конструкционные особенности транспортного средства, в результате чего допустила столкновение со встречным транспортным средством «Дансун MI-DO», с последующим опрокидыванием в левый кювет по направлению движения. С места ДТП водителя «Хендэ» доставили в медицинское учреждение.



На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Должанскому району.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро



