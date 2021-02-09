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17:11, 9 февраля 2021 года

Уволенный работник выиграл суд у «Орелжилэксплуатации»

Он добился восстановления в должности, компенсации вынужденного прогула и морального вреда.


Истец по совместительству работал в компании первым заместителем генерального директора, и за две недели был уведомлен организацией о приеме на его место сотрудника, для которого эта работа будет основной. Мужчина с увольнением не согласился, ведь на тот момент он являлся единственным кормильцем многодетной семьи. Три ребенка истца были малолетними, один из них не достиг трехлетнего возраста, а жена имела статус безработной. Обо всем этом орловец уведомил работодателя, но решение изменено не было, и тогда мужчина был вынужден обратиться в суд.

Первая инстанция в удовлетворении исковых требований заявителя отказала, т.к. признала его не единственным кормильцем семьи – жена мужчины стала безработной только на следующий день после уведомления орловца о прекращении трудовых отношений.

Апелляция первичный вердикт проигнорировала – увольнение супруги истца было инициировано за две недели до начала основной истории, а у ответчика не было нужды лишать работника должности – свои обязанности последний выполнял качественно. Учитывая эти факторы, суд постановил восстановить истца в должности и компенсировать ему 125 тысяч рублей за вынужденный прогул и 10 тысяч рублей за моральный ущерб – сообщает сайт областного суда.


Артём Ежаков
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