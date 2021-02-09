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17:37, 9 февраля 2021 года

Ни дня без плетушки

В поселке Нарышкино Урицкого района живет лозоплетельщик Николай Селихов. Ему 92 года. Народный умелец за свою жизнь изготовил сотни корзинок, лукошек, коробов. Даже марка уже появилась – «от Демьяныча». Тайнами своего ремесла он поделился с корреспондентом ГТРК «Орел» Татьяной Тимохиной.


Корзинки, лукошки, короба и даже переноски для кошек - чего только не плел за свои 92 года Николай Демьянович Селихов. Самую большую плетушку - гнездо для аистов - всем поселком водрузили на старый дуб, возле дома. Видно издалека. А рукодельнику вручили почетную грамоту к 152-летию Нарышкино. Впрочем, о лозоплетельщике и так все в округе знают. Почти в каждом доме есть изделие от Демьяныча.
 
Технику еще малым мальчонкой подсмотрел у соседа- петельщика - так в старину называли мастеров лозоплетения. Благо память с детства фотографическая. И с тех пор без плетушки ни дня. Образование Николаю Селихову получить не довелось. После 7-го класса началась война. Дальше был лагерь военнопленных в Литве. А по возвращении на родину было уже не до учебы. Но на жизнь мог заработать и своими руками: и печку сложить, и сруб поставить, и любую хозяйственную утварь изготовить. Но больше всего любил плести из лозы. Вот и в 92 года любимое дело не бросает. 
 
Лозу заготавливает тоже сам, никому не доверяет. И практически все лето проводит в своей мастерской. Здесь и инструменты, и сырье для работы. А зимой плетет дома. Учеников нет. Но младшая дочь Елена, переехав к пожилым родителям из Москвы, заинтересовалась ремеслом отца. Не для заработка, для души. А значит - есть надежда, что старинное исконно-народное ремесло лозоплетения в Нарышкино не пропадет.



Татьяна Тимохина
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