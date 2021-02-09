Ни дня без плетушки

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17:37, 9 февраля 2021 года
Ни дня без плетушкиВ поселке Нарышкино Урицкого района живет лозоплетельщик Николай Селихов. Ему 92 года. Народный умелец за свою жизнь изготовил сотни корзинок, лукошек, коробов. Даже марка уже появилась – «от Демьяныча». Тайнами своего ремесла он поделился с корреспондентом ГТРК «Орел» Татьяной Тимохиной.
Корзинки, лукошки, короба и даже переноски для кошек - чего только не плел за свои 92 года Николай Демьянович Селихов. Самую большую плетушку - гнездо для аистов - всем поселком водрузили на старый дуб, возле дома. Видно издалека. А рукодельнику вручили почетную грамоту к 152-летию Нарышкино. Впрочем, о лозоплетельщике и так все в округе знают. Почти в каждом доме есть изделие от Демьяныча.
Технику еще малым мальчонкой подсмотрел у соседа- петельщика - так в старину называли мастеров лозоплетения. Благо память с детства фотографическая. И с тех пор без плетушки ни дня. Образование Николаю Селихову получить не довелось. После 7-го класса началась война. Дальше был лагерь военнопленных в Литве. А по возвращении на родину было уже не до учебы. Но на жизнь мог заработать и своими руками: и печку сложить, и сруб поставить, и любую хозяйственную утварь изготовить. Но больше всего любил плести из лозы. Вот и в 92 года любимое дело не бросает.
Лозу заготавливает тоже сам, никому не доверяет. И практически все лето проводит в своей мастерской. Здесь и инструменты, и сырье для работы. А зимой плетет дома. Учеников нет. Но младшая дочь Елена, переехав к пожилым родителям из Москвы, заинтересовалась ремеслом отца. Не для заработка, для души. А значит - есть надежда, что старинное исконно-народное ремесло лозоплетения в Нарышкино не пропадет.
Татьяна Тимохина