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18:31, 9 февраля 2021 года

В 2020 году некоторым орловским семьям отказали в статусе многодетных

Удостоверение о статусе многодетной семьи вручают торжественно, а лишают льгот - уведомлением. В минувшем году больше десятка орловцев узнали, что поддержка им больше не положена. По той причине, что кто-то из членов семьи зарегистрирован за пределами области. Можно ли вернуть льготы, и как это сделать? В нюансах законодательства разбиралась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.


Медаль «Многодетная семья Орловской области» Надежде Рипинской в 2013 году вручили в торжественной обстановке и под аплодисменты. Произошло это сразу после рождения третьей дочери. А спустя шесть лет семья была лишена статуса многодетной. Мотивировка - старший ребенок прописан в другом регионе. Хотя с момента получения медали семейные обстоятельства не изменились, так же как и факт проживания ребенка. 
 
Надежда Рипинская, жительница г. Орла, многодетная мама: «У ребенка была временная регистрация. Она училась здесь в школе, жила с нами. Все бумаги, подтверждающие ее местонахождение, мы предоставляли тоже».
 
О том, что по бумагам она теперь не многодетная мать, Надежда Рипинская узнала, когда принесла очередную кипу документов в соцслужбу для продления статуса. 
 
Надежда Рипинская, жительница г. Орла, многодетная мама: «Фраза была примерно такая: «Мы стали правильно читать то, что написано в законе Орловской области о многодетных».
 
Коллизии в законе или варианты прочтения? Но в 2019 году на Орловщине отказ в присвоении либо продлении статуса многодетной семьи и соответственно льгот получили больше десятка семей.
 
Наталья Ломанова, начальник отдела департамента социальной защиты населения Орловской области: «Этот нюанс в законодательстве лишил права на статус многодетной семьи те семьи, где один из членов семьи имеет регистрацию за пределами Орловской области. В таком случае мы рекомендуем гражданам подтвердить постоянное проживание на территории Орловской области в судебном порядке».
 
В онлайн-режиме Надежда Рипинская подала заявление в прокуратуру. Там взялись отстаивать ее права, поскольку пункт о регистрации носит уведомительный характер и является всего лишь способом учета граждан в пределах страны. Дело затянулось на полгода.
 
Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «За 2019-2020 годы по таким обращениям в интересах многодетных семей Орловской области в суд направлено 12 исковых заявлений. Права многодетных семей восстановлены».
 
Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот и все остальные случаи стали первопричиной для изменения регионального законодательства. Теперь главенствует место жительства. И еще – теперь не нужно ежегодно подтверждать статус многодетной семьи. Эта норма утверждена региональным законом. Также законодательно разрешили использовать материнский капитал для текущего ремонта дома или квартиры. Приравняли опекунские и приемные семьи, где воспитывают трех и более детей к многодетным, им стали доступны и все льготы. Всего ими на Орловщине пользуется около 8 тысяч семей.



Анна Вайсергисер
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