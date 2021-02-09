Машины «Спецавтобазы» вышли на уборку улиц Орла

Сегодняшний снегопад добавил работы. Стоит задача убрать снег и посыпать дороги песко-соляной смесью.

Один автомобиль вмещает 12 кубов или 18 тонн песко-соляной смеси. По словам водителей «Спецавтобазы», хватает такого объема, чтобы посыпать около 10 километров улиц. За день одна машина делает больше пяти рейсов. Во время снегопада в Орле работают 15 единиц техники.



Алексей Музалевский, начальник службы эксплуатации МУП «Спецавтобаза»: «После того, как посыпка происходит, мы выезжаем на разметание - становится колонна не менее шести автомобилей - с частичной подсыпкой. После того, как разметается улично-дорожная сеть, она обязательно должна быть обработана противогололедными материалами».

Чистить дороги начинают лишь после того, как снежный покров составит не менее пяти сантиметров. В основном техника выходит на снегоборьбу вечером. За день от жителей поступает немало жалоб.

Алексей Музалевский, начальник службы эксплуатации МУП «Спецавтобаза»: «Жалобы есть всегда. Непосредственно это у нас переулок Маслозаводской, потому что там ходят фуры. Существует первоочередная необходимость посыпки таких мест, как спуски, подъемы, мосты, путепроводы. Сейчас в Железнодорожном районе уделяется внимание объезду Красного моста - это улица Фомина, 1-я Курская, 2-я Курская, 3-я Курская».

Припаркованные вдоль дорог машины – там, где стоянка запрещена - большая головная боль для водителей уборочной техники. Автомобилисты не только нарушают правила, но мешают работе спецтехники.

В ближайшем будущем уборочной техники в Орле станет больше. К концу марта «Спецавтобаза» закупит 12 единиц: это самосвалы, тягачи, подметально-уборочные машины и автомобили для уборки тротуаров. На приобретения потратят порядка 61,5 миллиона рублей.