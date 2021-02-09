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21:20, 9 февраля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Борьба со стихией: на расчистку Орла от снега вышло 15 единиц техники.
- Переехали - лишились льгот. О нюансах закона о статусе многодетных семей – в материале корреспондента ГТРК «Орел».
- 92-летний Демьяныч плетет корзины с утра до вечера. Мы побывали в гостях у народного умельца и узнали секреты его мастерства.
- Поддержка для семей: пособия на рождение детей - увеличили.
- Сегодня в Орле стартовал турнир по легкой атлетике на призы Валентины Тихомировой.
Вести-Орёл