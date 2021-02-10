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6:15, 10 февраля 2021 года

Подать заявление на детские выплаты в размере 5000 рублей необходимо до 31 марта 2021 года включительно

Об этом напоминает Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.


Указом Президента РФ от 17.12.2020 г. №797 предусмотрено установление единовременной выплаты в размере 5000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. Единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка в семье.
 
На сегодняшний момент в Орловской области единовременную выплату получили более 59 тыс. детей, на сумму 301,1 млн. рублей.
 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: семьям, получившим ежемесячные и единовременные выплаты на детей в 2020 году, указанная выплата осуществлена автоматически, без подачи заявления на основании имеющихся в распоряжении ПФР документов. В случае если в семье появился ребенок после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся ПФР в течение прошлого года, необходимо обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты до 31 марта 2021 года включительно.
 
Заявление подается в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Также возможно обращение в клиентскую службу территориальных органов ПФР.
 
Важно! В заявлении должны содержаться данные свидетельства о рождении каждого ребенка, СНИЛС и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка. Обращаем внимание, что опекунам (попечителям) за оформлением выплаты необходимо обращаться лично в клиентскую службу ПФР.



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