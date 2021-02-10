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7:22, 10 февраля 2021 года Орловчанка отсудила у МВД 11,9 тысяч рублей Ранее женщину неправомерно привлекли к ответственности за нанесение побоев.





Первичный вердикт о виновности орловчанки в нанесении побоев был отменен спустя пару месяцев – в октябре позапрошлого года. Суть разбирательства заключалась в том, что во время ссоры женщина якобы поцарапала соперницу, но экспертиза этой травмы не выявила. Зато обнаружился кровоподтек на предплечье. Это не совпадало со словами потерпевшей о том, что её пытались схватить за волосы, а соскользнувшая рука оппонентки затем поцарапала руку. В итоге, было установлено, что женщина никак бы не смогла так травмировать оппонентку, как рассказывала потерпевшая. В итоге приговор был отменен за отсутствием административного правонарушения. Первый иск, поданный на МВД за незаконное привлечение орловчанки к административной ответственности, был проигран. Однако апелляция встала на сторону истицы и присудила ей в общей сложности 11900 рублей – сообщает сайт областного суда.





Артём Ежаков



