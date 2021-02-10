среда 10.02.2021 11:12:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

7:22, 10 февраля 2021 года

Орловчанка отсудила у МВД 11,9 тысяч рублей

Ранее женщину неправомерно привлекли к ответственности за нанесение побоев.


Первичный вердикт о виновности орловчанки в нанесении побоев был отменен спустя пару месяцев – в октябре позапрошлого года. Суть разбирательства заключалась в том, что во время ссоры женщина якобы поцарапала соперницу, но экспертиза этой травмы не выявила. Зато обнаружился кровоподтек на предплечье. Это не совпадало со словами потерпевшей о том, что её пытались схватить за волосы, а соскользнувшая рука оппонентки затем поцарапала руку. В итоге, было установлено, что женщина никак бы не смогла так травмировать оппонентку, как рассказывала потерпевшая. В итоге приговор был отменен за отсутствием административного правонарушения.
 
Первый иск, поданный на МВД за незаконное привлечение орловчанки к административной ответственности, был проигран. Однако апелляция встала на сторону истицы и присудила ей в общей сложности 11900 рублей – сообщает сайт областного суда.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.