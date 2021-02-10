Главная » Новости



8:00, 10 февраля 2021 года Сергей Безруков и Елизавета Боярская в сериале «Оптимисты. Новый сезон» История роковой любви в мире, который оказался в шаге от катастрофы.





15 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» начинается показ сериала «Оптимисты. Новый сезон». Это романтический шпионский детектив, где государственные тайны переплетаются с тайнами героев и даже влюбленные не могут до конца доверять друг другу. Она – американский фотограф, он – советский разведчик. События новых «Оптимистов» разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения США и СССР накалены до предела. Во время служебного задания в Нью-Йорке звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) влюбляется в американку русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская). Но бурному роману суждено оборваться – Нестерову необходимо срочно вернуться на Родину. Отставного разведчика определяют в аналитическую группу МИД и поручают наладить отношения с иностранной прессой. Узнав об американских ракетах в Турции, Никита Хрущев (Владимир Чуприков) принимает решение перебросить советское ядерное оружие на Кубу. Отдел Дмитрия Нестерова оказывается в центре противостояния нависшей угрозе войны. В это же время в Москву приезжает Алекс с мужем Филиппом, известным американским журналистом (Один Байрон). Встретившись после долгой разлуки, Нестеров и Алекс не могут сопротивляться чувствам. Влюбленные еще и сами не догадываются, что от их отношений зависит судьба всего мира. В сериале появятся и уже знакомые герои: Рута Карловна (Северия Янушаускайте) остро переживает разлуку с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви. Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после гибели сына из «властителя жизни» превратится в одержимого мстителя. Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков) ждет расплата за прошлые ошибки, а Корнееву (Артем Быстров) предстоит сделать сложный нравственный выбор. Действие сериала «Оптимисты. Новый сезон» происходит на Кубе, в Турции, США, Германии и России – в Москве и Балтийске. К проекту привлечены иностранные артисты: роль Че Гевары исполнит известный испанский актер Андреас Муньос. В фильме много исторических персонажей, но главные герои – не первые лица стран, а дипломаты, которые мастерски решают самые сложные политические задачи. Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского Продюсеры: Валерий Тодоровский, Антон Златопольский Режиссёр: Алексей Попогребский Авторы идеи: Михаил Шприц, Михаил Идов Авторы сценария: Елена Ванина, Евгений Морозов, Алексей Попогребский при участии Михаила Идова и Лили Идовой Оператор: Леван Капанадзе Художник-постановщик: Павел Пархоменко Художник по костюму: Александр Осипов Художник по гриму: Кристина Битюцкая Композиторы: Анна Друбич, Михаил Идов В ролях: Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Северия Янушаускайте, Анатолий Белый, Артём Быстров, Риналь Мухаметов, Полина Агуреева, Елизавета Янковская, Один Байрон, Владислав Ветров, Егор Корешков, Владимир Вдовиченков, Михаил Полицеймако, Александр Мичков, Алексей Коряков, Артём Волобуев, Андреас Муньос, Мартин Бишоп, Питер Тейт, Дэниэл Хорват, Маргарита Адаева, Сергей Яценюк, Людмила Чиркова, Екатерина Шумакова, Анастасия Королькова, Игорь Лысов, Ник Холдсворт и др.





Орловское Информбюро



