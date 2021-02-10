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8:36, 10 февраля 2021 года Сегодня орловские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку Это допуск к итоговой аттестации.





В бланке - четыре задания. Девятиклассникам нужно прочитать вслух текст, пересказать его, подготовить монолог и поучаствовать в диалоге с экзаменатором. Максимально можно набрать по заданиям 12 баллов. При этом соблюдение норм русского литературного языка при ответах оценивается отдельно и дает дополнительные баллы. Зачет будет получен, если участник набрал не менее 10 баллов.





Надежда Невматулина



