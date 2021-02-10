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9:10, 10 февраля 2021 года Юным талантам предлагают принять участие в фестивале патриотической песни «Журавли Победы» Отборочный тур фестиваля уже стартовал.





Организаторы ждут от конкурсантов песен, в которых звучит тема подвига и долга, говорится о вечных ценностях. Участниками могут стать вокальные коллективы и исполнители от 11 до 16 лет. Необходимо прислать анкету-заявку и аудио- или видеозапись песни.



Заявки принимаются до 1 марта. Подробнее об условиях участия - на сайте Музея Победы.





Надежда Невматулина



