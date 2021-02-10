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9:49, 10 февраля 2021 года Футболистки ОрелГУ-Русичи стартовали в розыгрыше Первенства Первой лиги Они приняли на своей площадке воронежскую «Сталь-IT».





Матч завершился со счетом 4:1 в пользу орловчанок. Единственный гол в наши ворота футболистки из Воронежа смогли забить только во втором периоде.



Напомним, орловчанки сейчас действующие победительницы всероссийского финала Первенства Первой лиги. Этот титул они выигрывали дважды подряд. Кстати, в этом году в окружном этапе Центрального федерального округа пополнение. Дебютировала в сезоне женская футбольная команда из Тулы.





Анастасия Дорохова



