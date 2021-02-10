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10:05, 10 февраля 2021 года

Клычков выделил около 15 миллионов рублей на «Народный бюджет»

Размер субсидий, перечень районов и ремонтируемых объектов определен постановлением правительства региона № 60.


Согласно постановлению, опубликованному на сайте областного правительства, между девятью регионами Орловщины будет распределено чуть больше 14 миллионов 946 тысяч рублей. В перечень вошли:

• Дмитровский район: благоустройство территории детского сада «Колокольчик». Сумма: 801 704 рубля;
• Кромской район: капремонт участков системы водоснабжения в пгт. Кромы. Сумма: 2 миллиона 200 тысяч рублей;
• Ливны: ремонт трибун МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс». Сумма: 2 миллиона 190 тысяч рублей;
• Воинское сельское поселение Мценского района: благоустройство спортивно-игрового комплекса в с. Сергиевское. Сумма: 203 200 рублей;
• Мценск: текущий ремонт, замена оконных блоков МБОУ г. Мценска «Средняя школа № 8». Сумма: 1 миллион 442 тысячи 600 рублей;
• Масловское сельское поселение Орловского района: благоустройство парка по улице Центральная, д. № 7 и д. № 8 в с. Маслово. Сумма: 1 миллион 600 тысяч рублей;
• Свердловский район: текущий ремонт территории МБОУ «Змиевская СОШ. Сумма: 2 миллиона 162 тысячи 35 рублей;
• Сосковский район: благоустройство Мемориала воинской Славы воинам-танкистам в с. Сосково. Сумма: 2 миллиона 199 тысяч 230 рублей;
• Урицкий район: текущий ремонт кровли и актового зала МБОУ – Больше-Сотниковской СОШ. Сумма: 2 миллиона 147 тысяч 747 рублей.

Объекты выбраны на конкурсной основе самими гражданами, что является сутью программы «Народный бюджет». Субсидии выделены в рамках проведения работ в этом году.


Артём Ежаков
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