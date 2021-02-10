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10:20, 10 февраля 2021 года

Водитель без прав спровоцировал ДТП под Орлом

Происшествие произошло накануне, 9 февраля, в 16:10.


По предварительной информации, 50-летний водитель «Лады Гранты» на 204-м километре автодороги Калуга – Орел врезался во встречный «Киа Рио». От удара иномарку вынесло на дорожное ограждение. Мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, не имел права управления автомобилем. В столкновении он получил травмы и был осмотрен медиками, госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото пресс-службы регионального УМВД




Артём Ежаков
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