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10:41, 10 февраля 2021 года

В Орловской области вынесен приговор директору школы-интерната

Женщину признали виновной в мошенничестве.


Суд счел убедительными доводы обвинения. Было установлено, что в 2018 году, когда осужденная возглавляла Крутовскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ОВЗ, она закупила для нужд учреждения электронику. Однако приобретенные гаджеты были заказаны по завышенным ценам, что позволило «сэкономить» порядка 25 тысяч рублей, которые ушли на покупку ноутбука и частичную оплату телевизора для самой женщины.

Вердиктом суда директор осуждена на 400 тысяч рублей. Помимо основного приговора, ей вынесен двухлетний запрет работы на соответствующих должностях – сообщает сайт регионального СУ СК.


Артём Ежаков
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