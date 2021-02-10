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11:22, 10 февраля 2021 года

Подписано трехстороннее соглашение о развитии орловского футбола

Правительство региона, областная Федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о сотрудничестве.


Соглашение утверждено в рамках выполнения национальной стратегии по развитию футбола до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Договор предусматривает создание в Орловской области условий для занятия игрой № 1. Для этого будут организованы новые турниры, открыты пять футбольных отделений. В уже существующих секциях откроются женские группы. СШОР «Русичи» получит статус «Региональный центр РФС».

Подготовка профессиональных футбольных кадров также является задачей проекта. Для этого будет организован областной специализированный центр, а также «Детский футбольный центр». Планируется, что к 2024 году в регионе появятся профессиональный футбольный клуб, квалифицированные тренеры и судьи, в том числе и всероссийской категории, а также 50 инфраструктурных объектов – сообщает портал регионального правительства.

Председатель областной Федерации футбола Николай Пчелкин подчеркнул, что многие поля в регионе нуждаются в реконструкции, однако сейчас на Орловщине идет планомерная работа по обновлению спортивной инфраструктуры. В частности, газоны доступны игрокам в Ливнах, Орловском и Урицком районах.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков и губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировали достигнутое соглашение.
Олег Матыцин, Министр спорта РФ: «Соглашение с Орловской областью включает в себя масштабное обновление спортивной инфраструктуры, открытие новых отделений по футболу для юношей и девушек и подготовку новых квалифицированных тренеров и судей. К 2024 году мы планируем построить в различных районах области 2 манежа, 17 полноразмерных полей и 30 мини-футбольных площадок, которые сделают футбол в регионе еще более популярным и доступным для его жителей. Совместно с Российским футбольным союзом, Правительством региона и областной федерацией футбола мы создадим систему подготовки резерва, вершиной которой станет профессиональный клуб. Уверен, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества занимающихся футболом в Орловской области и выявлению перспективных спортсменов».
Александр Дюков, президент РФС: «Футбол в Орловской области имеет богатую историю – в этом году он отмечает столетний юбилей. Сегодня в регионе более 15 тысяч человек регулярно занимаются футболом, функционируют 56 инфраструктурных объектов. В рамках соглашения мы продолжим активное развитие массового футбола в Орловской области. В регионе будут организованы соревнования среди ветеранов, учащихся общеобразовательных школ, колледжей и университетов, появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги. Вместе с корпоративными и другими любительскими лигами они будут развиваться под эгидой областной федерации футбола».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Футбол – один из самых популярных видов спорта, как в мире, так и в нашей стране. Число тех, кто интересуется им как болельщик, играет на любительском уровне, постоянно растёт. И Орловская область является частью этого обширного движения. В регионе всегда были игроки, прославлявшие Орловщину, и в популярных клубах футбольной элиты, и в составе сборной страны. На территории региона уделяется большое внимание детскому футболу, строятся и модернизируются футбольные поля. Также в 2021 году начнется строительство футбольного манежа в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», что даст большой импульс для развития этой игры. В рамках совместной работы с РФС в скором времени запланировано создание регионального центра РФС по футболу в Орловской области для отбора перспективных футболистов со всего региона».



Артём Ежаков
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