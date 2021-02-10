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11:26, 10 февраля 2021 года Еще четыре орловца скончались от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 146 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии в регионе заразились – 28 271.



В данный момент на Орловщине лечатся – 2 671. Накануне выписаны 157 жителей региона, с начала пандемии – 25 214. Количество смертей от новой болезни увеличилось на 4 – летальный исход был зафиксирован 386 раз.



Суточная заболеваемость в России – 14 494, всего выявлено – 4 012 710. Накануне выздоровели – 22 575, всего – 3 516 461. На лечении – 418 115. Количество смертей за сутки – 536, за все время разгула коронавируса – 78 134.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



