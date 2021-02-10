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11:39, 10 февраля 2021 года В Орле вышла книга о выдающихся медиках С автором книги «Орловские лекари», историком и краеведом Валентиной Титовой встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.





В этой книге тысяча имен врачей, которые, так или иначе, связаны с Орловщиной. Кто герои этой книги?

- Книга «Орловские лекари» охватывает период конца XVII - начала XX веков. В ней два раздела. Один посвящен врачам, которые родились, учились в Орле и Орловской губернии. Другой раздел о тех, кто волею судьбы был связан с Орловщиной - кто на короткое время, кто на длительное время. Это были люди, окончившие университеты, люди с высшим образованием, они действительно служили народу. Из того, что я знаю по истории медицины, это единственная книга, которая посвящена врачам.



Где вы искали информацию о медиках Орловщины?

- Материалы этой книги основаны прежде всего на документах Орловского государственного архива, на материалах орловской областной библиотеки имени Бунина и Национальной библиотеке в Петербурге. Работа продолжалась более четырех лет.



Авторы всегда с любовью относятся к героям своих книг. Кто вам был особенно интересен, когда вы писали эту книгу?

- Я обратила внимание, что достаточно много сложилось династий. Например, семья Белопольских, из крестьян Орловской губернии. Их было четыре брата. Три брата оказались военными лекарями, а впоследствии связали свою жизнь с земской медициной. А один из братьев стал ветеринарным врачом. Или, к примеру, братья Розовы. Они посвятили себя медицинскому делу, и один из братьев, Василий Павлович, который умер достаточно рано, уезжал за границу, чтобы изучать офтальмологию. Но, вернувшись, умер от болезни грудных органов. Газета «Медицинский вестник» писала: «Скончался молодой офтальмолог, доктор медицины Василий Павлович Розов, трудом и талантом успевший приобрести почетную известность в науке, несмотря на недавность самостоятельной деятельности».



А есть ли в этом списке врачи, которые известны не только в Орловской области, но и на всю Россию или, может быть, на весь мир?

- Безусловно. Я считаю, что большая часть уроженцев Орловской губернии, выпускников Орловской гимназии и духовной семинарии, это имена, которые известны в различных областях медицины. Это терапевты, офтальмологи, хирурги. Это имя первого доктора медицины Книгина, он преподавал в Харьковском медицинском институте, в Петербурге. Это очень интересная личность. Или Петр Иванович Дьяконов, который в 1841 году первым применил гипс, хотя говорят о том, что впервые гипс был применен на Крымской войне, что было уже значительно позже. Таких имен много.



Еще мне интересны здесь две судьбы, две семьи Афанасьевых. В одной семье Афанасьевых пятеро сыновей стали врачами, причем трое стали профессорами. Вторая семья - из Малоархангельска. В этой семье было семеро детей - пять мальчиков и две девочки. И пятеро детей стали врачами. Две сестры, кстати, окончили Бернский университет. В книге впервые упоминаются женские имена. К Орловщине относится имя Окуньковой Зинаиды Николаевы. Это первая женщина, которая защитила докторскую диссертацию из русских врачей в Парижском университете на медицинском факультете в 1877 году. Ради того, чтобы получить образование, а она была из семьи орловского землевладельца, она в Петербурге в медико-хирургической академии ходила на лекции в мужском костюме. Она слушала лекции Менделеева, Бехтерева. Вынуждена была уехать за границу, потому что в России существовал закон, запрещающий женщинам учиться, и поступила в Цюрихский университет, но там она проучилась три года и тоже запретили. И она оказалась одной из трех женщин, поступавших на медицинский факультет для защиты диссертации, которых взяли, и она защитила диссертацию.





Елена Литинская



