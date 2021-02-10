среда 10.02.2021 15:49:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:50, 10 февраля 2021 года

Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 10 февраля.


Суточный прирост в Орловской области:
Орел – 71; Болховский район – 25; Кромской – 10; Орловский – 7; Должанский и Ливны – по 6; Ливенский – 5; Урицкий – 4; Дмитровский и Мценский – по 3; Верховский – 2; Знаменский, Сосковский, Троснянский и Глазуновский – по 1.

Со старта распространения коронавируса:
Орел – 14 463; Орловский район – 3 573; Болховский – 603; Знаменский – 160; Хотынецкий – 494; Урицкий – 601; Шаблыкинский – 197; Сосковский – 182; Кромской – 350; Дмитровский – 684; Свердловский – 426; Троснянский – 292; Глазуновский – 237; Малоархангельский – 396; Покровский – 500; Колпнянский – 277; Должанский – 263; Ливенский – 573. Ливны – 1 107; Верховский – 302; Залегощенский – 386; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 397; Новосильский – 136; Корсаковский – 66; Мценск и Мценский район – 1 415.

Всего в регионе с начала пандемии заразились – 28 271, за сутки – 146, выписаны – 157. Выздоровели за все время – 25 214, на лечении – 2 671. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 386 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Инфографика оперативного штаба




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.