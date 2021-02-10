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11:50, 10 февраля 2021 года Суточная заболеваемость коронавирусом в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 10 февраля.





Суточный прирост в Орловской области:

Орел – 71; Болховский район – 25; Кромской – 10; Орловский – 7; Должанский и Ливны – по 6; Ливенский – 5; Урицкий – 4; Дмитровский и Мценский – по 3; Верховский – 2; Знаменский, Сосковский, Троснянский и Глазуновский – по 1.



Со старта распространения коронавируса:

Орел – 14 463; Орловский район – 3 573; Болховский – 603; Знаменский – 160; Хотынецкий – 494; Урицкий – 601; Шаблыкинский – 197; Сосковский – 182; Кромской – 350; Дмитровский – 684; Свердловский – 426; Троснянский – 292; Глазуновский – 237; Малоархангельский – 396; Покровский – 500; Колпнянский – 277; Должанский – 263; Ливенский – 573. Ливны – 1 107; Верховский – 302; Залегощенский – 386; Краснозоренский – 191; Новодеревеньковский – 397; Новосильский – 136; Корсаковский – 66; Мценск и Мценский район – 1 415.



Всего в регионе с начала пандемии заразились – 28 271, за сутки – 146, выписаны – 157. Выздоровели за все время – 25 214, на лечении – 2 671. От осложнений на фоне новой болезни в области скончались 386 человек – накануне умерли 4 жителя региона – сообщает информационный отдел регионального оперативного штаба по коронавирусу.



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



