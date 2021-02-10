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12:12, 10 февраля 2021 года Орловщина. COVID-19 За минувшие сутки в регионе было выявлено 146 новых случаев ковид-инфицирования, 157 человек выздоровело, четыре человека не смогли справиться с болезнью.





Смертность от COVID-19 на Орловщине не превышает общероссийский показатель. Но цифра эта все равно остается высокой. Почти треть всех летальных исходов с начала пандемии, приходятся на 2021 год.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На сегодня у нас на реанимационных койках находятся порядка 60 человек. Доля людей у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, несмотря на то, что количество госпитализаций и общее количество заболевших снижается, показатель тяжёлых больных сохраняется на том же уровне».

Между тем число госпитализированных пациентов, нуждающихся в вентиляции лёгких, постепенно снижается.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Четыре человека находятся на инвазивной искусственной вентиляции лёгких, и 40 человек на неинвазивном аппарате - получают оксигенотерапию».

В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Почти 1400 орловцев полностью её завершили, то есть получили оба компонента вакцины Спутник V. Почти 7 тысяч человек пока получили только первую дозу. Для них есть некоторые рекомендации.



Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В течение трех дней после вакцинации нельзя мочить место инъекции, нельзя посещать бани и сауны, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок».

Сейчас в листе ожидания вакцины - 740 орловцев. Они заняли очередь через портал «Госуслуги». Почти 6500 слотов пока свободны. Между тем, как отметил Иван Залогин, в пяти районах области пункты вакцинации ещё не открылись.





Антон Киселёв



