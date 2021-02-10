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13:10, 10 февраля 2021 года Строительство нового водовода доверили Орёлводоканалу Инженерное сооружение соединит коммуникационные сети улиц Авиационной и Генерала Родина.





Двухэтапная работа обойдется бюджету в 38 миллионов рублей. Планируется, что объект будет готов в IV квартале текущего года.



В рамках первого этапа прокладки сооружения, будет уложено чуть больше 3,6 километра труб. Их проведут от камеры на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Андреева до камеры на улице Мостовой. Новые коммуникации позволят подвести качественную питьевую воду для 1,5 тысяч человек.



Второй этап начнется там же, где закончился первый. От камеры на мостовой трубы проложат до проектируемой камеры на Генерала Родина. Ещё одной сетью станет участок водовода от перекрестка улиц Авиационная и Латышских стрелков до проектируемой камеры на перекрестке Карачевского шоссе и Авиационной. Второй этап предполагает прокладку 1,8 километра труб, воду из них получит порядка 1 тысяч жителей.



Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



