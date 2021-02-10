среда 10.02.2021 15:49:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:10, 10 февраля 2021 года

Строительство нового водовода доверили Орёлводоканалу

Инженерное сооружение соединит коммуникационные сети улиц Авиационной и Генерала Родина.


Двухэтапная работа обойдется бюджету в 38 миллионов рублей. Планируется, что объект будет готов в IV квартале текущего года.

В рамках первого этапа прокладки сооружения, будет уложено чуть больше 3,6 километра труб. Их проведут от камеры на перекрестке Карачевского шоссе и улицы Андреева до камеры на улице Мостовой. Новые коммуникации позволят подвести качественную питьевую воду для 1,5 тысяч человек.

Второй этап начнется там же, где закончился первый. От камеры на мостовой трубы проложат до проектируемой камеры на Генерала Родина. Ещё одной сетью станет участок водовода от перекрестка улиц Авиационная и Латышских стрелков до проектируемой камеры на перекрестке Карачевского шоссе и Авиационной. Второй этап предполагает прокладку 1,8 километра труб, воду из них получит порядка 1 тысяч жителей.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология» – сообщает сайт мэрии Орла.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.