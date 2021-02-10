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14:36, 10 февраля 2021 года Орловский Роспотребнадзор рассказал об итогах годовой деятельности Акцент был сделан на противодействии COVID-19 в прошлом году.





По информации главы управления Александра Румянцева, в прошлом году в целях соблюдения противоэпидемиологических требований в регионе было проведено 837 инспекций. По их тогам было возбуждено 197 административных делопроизводств, по 166 было назначено наказание: 36 раз нарушителей наказывали приостановкой деятельности, 11 раз – штрафовали. Сумма взысканий составила 4,2 миллиона рублей – сообщает пресс-служба областного правительства.

«В течение прошлого года вы постоянно доказывали свое профессиональное и ответственное отношение к выполнению поставленных задач, что в настоящее время крайне необходимо для обеспечения санитарного благополучия и стабильного развития региона», – заявил на сегодняшнем заседании коллегии Роспотребнадзора губернатор Андрей Клычков.





Артём Ежаков



