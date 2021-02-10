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15:35, 10 февраля 2021 года В Орловской области снизилась заболеваемость по ряду инфекций Это было озвучено на сегодняшнем заседании коллегии Роспотребнадзора.





В минувшем году в регионе было зафиксировано 195,7 тысячи случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Наибольший процент (88,4%) среди зарегистрированный болезней показали ОРВИ и грипп.



Как сообщает пресс-служба облсовета, положительная динамика снижения заболеваемости зарегистрирована по 26 нозологическим формам инфекционных и паразитарных болезней. Выявлено на 84,5% процента меньше случаев клещевого боррелиоза, на 70,6% меньше случае скарлатины, а также на 59,9% меньше фактов заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов В и С. Реже орловцы болели инфекционным монуклеозом (- 55,3%), энтербиозом (- 40,2%), ВИЧ (- 34,8%), сифилисом (24,7%) и туберкулёзом органов дыхания (- 13,7%). Это самый большой отрицательный темп прироста, среди всей статистики заболеваемости.





Артём Ежаков



