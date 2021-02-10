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15:34, 10 февраля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Почти тысяча рейдов и 15 млн. рублей штрафов. В региональном Роспотребнадзоре сегодня подвели итоги борьбы за соблюдение «коронавирусных» правил.



- 15 минут - на беседу с экзаменатором. Девятиклассники региона сегодня сдавали русский разговорный. Результаты будут известны к 20 февраля.



- В битве тяжелой техники против снега выигрывают легковушки. Сегодня днем на дорогах Орла работают 13 КДМов. Припаркованные машины мешают уборке.



- 1 миллион 700 тысяч рублей - на холодильники для вакцины. Губернатор подписал постановление.





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