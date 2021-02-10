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16:33, 10 февраля 2021 года

Сегодня орловские девятиклассники демонстрировали навыки говорения

На итоговом собеседовании по русскому языку в Жилинской школе присутствовала съемочная группа ГТРК «Орел».


Сегодня орловские девятиклассники сдавали итоговое собеседование по русскому языку. Оно является допуском к итоговой аттестации. Как пояснили специалисты Института развития образования, итоговое собеседование проверяет сформированность важнейших навыков говорения. Ребятам предстояло прочитать текст, пересказать его, высказываться по выбранной теме и побеседовать с экспертом. На выполнение задания дается 15 минут. Школьникам, которые болеют и находятся на карантине, предложено свои знания проверить в дистанционном формате.

Съемочная группа ГТРК «Орел» сегодня отправилась в Жилинскую школу. Там было непривычно тихо - на один день всех школьников отправили на дистанционку. В школе находились лишь девятиклассники, организаторы, экзаменаторы и эксперты. При входе в школу состоялась обязательная и уже привычная процедура - измерение температуры и обработка рук антисептиком.

Собеседование сдавали 14 человек. Ребята сказали, что прошли подготовку и уверены в собственных силах. Экспертами выступили учителя русского языка и литературы, истории, обществознания. При этом экспертом не может быть учитель, который преподает этот предмет у сдающего.

Результаты ребята узнают после 20 февраля. Чтобы получить допуск к экзаменам, необходимо набрать минимум 10 баллов. Максимум - 20. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 10 марта и 17 мая 2021 года.

В конце учебного года девятиклассники будут сдавать два обязательных экзамена - русский язык и математику.


Юлия Опанасюк
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