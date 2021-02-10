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16:35, 10 февраля 2021 года В Орле вынесли приговор телефонному хакеру Судья назначил мужчине три года условного срока.





Эпизоды преступлений произошли в позапрошлом году. Работая в акционерном обществе, осуществлявшем деятельность услуг в сфере сотовой связи, мужчина, с помощью имеющихся у него служебных логина и пароля, незаконно изъял из конфиденциальной базы данных ряд телефонных номеров с целью их модификации. Далее он произвел 13 sim-карт с похищенными номерами, модифицировал компьютерную информацию и подключился к лицевым счетам, принадлежащим его работодателю. С помощью этих действий он переводил деньги клиентов акционерного общества. Общий ущерб составил 548 тысяч рублей.



Вину в двух преступлениях подсудимый признал, но с оценкой похищенного как «крупный размер» не согласился и от дачи показаний отказался.



Подсудимому вменялась ч. 3 ст. 272 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем модификации компьютерной информации, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В итоге, суд назначил мужчине три года условно с идентичным испытательным сроком. Помимо основного наказания, был удовлетворен гражданский иск о взыскании нанесенного ущерба с учетом уже выплаченной осужденным суммой.



Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время обжаловать его в апелляции – сообщает сайт областного суда.





Артём Ежаков



