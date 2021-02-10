среда 10.02.2021 19:49:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:35, 10 февраля 2021 года

В Орле вынесли приговор телефонному хакеру

Судья назначил мужчине три года условного срока.


Эпизоды преступлений произошли в позапрошлом году. Работая в акционерном обществе, осуществлявшем деятельность услуг в сфере сотовой связи, мужчина, с помощью имеющихся у него служебных логина и пароля, незаконно изъял из конфиденциальной базы данных ряд телефонных номеров с целью их модификации. Далее он произвел 13 sim-карт с похищенными номерами, модифицировал компьютерную информацию и подключился к лицевым счетам, принадлежащим его работодателю. С помощью этих действий он переводил деньги клиентов акционерного общества. Общий ущерб составил 548 тысяч рублей.

Вину в двух преступлениях подсудимый признал, но с оценкой похищенного как «крупный размер» не согласился и от дачи показаний отказался.

Подсудимому вменялась ч. 3 ст. 272 УК РФ, п. «а», «б» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества путем модификации компьютерной информации, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В итоге, суд назначил мужчине три года условно с идентичным испытательным сроком. Помимо основного наказания, был удовлетворен гражданский иск о взыскании нанесенного ущерба с учетом уже выплаченной осужденным суммой.

Приговор в законную силу не вступил, у мужчины есть время обжаловать его в апелляции – сообщает сайт областного суда.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.