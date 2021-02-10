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18:08, 10 февраля 2021 года Вторая волна поступления в вузы в этом году отменяется В наступившем году вступили в силу новые правила приема в высшие учебные заведения. Они утверждены Министерством науки и высшего образования. Теперь, чтобы стать студентом, у абитуриента будет только одна попытка. С обновленными алгоритмами приемной кампании познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





Поступать в высшее учебное заведение в этом году будут по новым правилам. Они кардинально отличаются от тех, что действовали в прошлом году. Павел Меркулов, временно исполняющий обязанности ректора ОГУЭиТ: «Студенты могут, также как и в прошлом году, подать документы не только явочным порядком, но и прислав по почте. Но если раньше было две волны зачисления на бюджетные места, то в этом году остается одна волна зачисления». Одна волна зачисления равна одной попытке поступить. Поэтому свои силы и шансы придется просчитать заранее, если вы планируете учиться на бюджете. Ничем не рискуют победители олимпиад и высокобалльники. Для них открыты двери всех вузов. Павел Меркулов, временно исполняющий обязанности ректора ОГУЭиТ: «Прежде всего застрахованы от рисков ребята, которые имеют 90 и более баллов. То есть, если 90 баллов по всем трем предметам получил, у него есть шанс поступить и быть зачисленным на бюджет. Если не простроить себе такую дорожную карту, не выработать стратегию, то могут быть у абитуриентов и их родителей неприятности». Еще одно новшество - никаких имен и фамилий. Конкурсные списки будут обезличены. Абитуриентам при поступлении присвоят индивидуальный номер. Есть и хорошая новость: бюджетных мест в этом году обещают больше. Павел Меркулов, временно исполняющий обязанности ректора ОГУЭиТ: «Количество бюджетных мест в этом году также является приличным и, учитывая пожелания президента, министерство высшей школы пошло на то, чтобы дать больше количество бюджетных мест в регионы. Я думаю, это повлечет за собой то, что ребята все же останутся в Орле и будут учиться в наших орловских вузах». Сроки подачи оригинала аттестата едины по всей стране: с 27 июля по 3 августа. Все получится, если верить в себя и подкрепить эту веру качественными знаниями.





Анна Вайсергисер



