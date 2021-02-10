Корреспондент ГТРК «Орел» получила вторую дозу прививки против коронавируса

В Орловской области на сегодня первым компонентом привито более 9000 человек, оба компонента получили более 1500. Препарата хватает - до конца февраля в регион поступит еще 19 500 доз вакцины. Среди тех, кто решился на профилактику, и молодежь, и те, кому 65+.

Когда вакцинация от COVID-19 только началась, в поликлинике № 2 города Орла прививали 25 человек в день, сейчас - 90. С утра вакцинируют первым компонентом вакцины, после обеда приходят те, кто должен получить второй компонент. Для проведения вакцинации выделено три кабинета.

Всего в поликлинике уже привито более 1000 человек первым компонентом и 350 - вторым.

Среди тех, кто получил вторую дозу вакцины, наша коллега, корреспондент Ирина Костина. Она отмечает, что после первой прививки чувствовала себя хорошо.

Ирина Костина, корреспондент ГТРК «Орел»: «Первую вакцинацию я перенесла абсолютно без проблем, единственное, что место укола было красное несколько дольше, чем я ожидала. Но совершенно не проблемно: ни температуры, ни какого-то озноба – ничего я не почувствовала».

В один день с Ириной прививались в основном пожилые люди. Медики говорят, что их сегодня на вакцинацию записывается даже больше, чем молодых.

В связи с большой потребностью в вакцинации во второй поликлинике Орла закупается дополнительное оборудование для соблюдения холодовой цепи.

Продолжают вакцинироваться врачи, начали прививаться педагоги.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «На сегодня мы вакцинируем, в том числе, и организованные группы нашего населения, мы работаем активно с руководителями учреждений, которые находятся территориально в нашем Советском районе и не только. Сегодня, действительно, вакцинация востребована, дальше будем наращивать темпы».

Возможность защититься от коронавируса есть у каждого жителя нашей области. В регионе работает 28 прививочных пунктов, и их количество будет увеличено.