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Главная » Новости

18:52, 10 февраля 2021 года

Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Зайцева

Сегодня в Орле состоялся телемост с внуками и правнуками ведущего литератора русского зарубежья.


Зал в музее писателей-орловцев, посвященный русскому писателю, публицисту, переводчику Борису Зайцеву, - единственный в мире. И сегодня там состоялся телемост с внуками и правнуками ведущего литератора русского зарубежья. К этому дню здесь подготовили выставку из фондов, где две тысячи единиц хранения имеют непосредственное отношение к Борису Зайцеву.
 
Зайцев до конца жизни был председателем Союза русских писателей во Франции, дружил с Пастернаком, Буниным. Им опубликовано более 30 книг и еще примерно 800 произведений появились на страницах разных журналов.



Эва Стасюлевич
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