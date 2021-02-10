Сегодня исполнилось 140 лет со дня рождения Бориса Зайцева

Сегодня в Орле состоялся телемост с внуками и правнуками ведущего литератора русского зарубежья.

Зал в музее писателей-орловцев, посвященный русскому писателю, публицисту, переводчику Борису Зайцеву, - единственный в мире. И сегодня там состоялся телемост с внуками и правнуками ведущего литератора русского зарубежья. К этому дню здесь подготовили выставку из фондов, где две тысячи единиц хранения имеют непосредственное отношение к Борису Зайцеву.

Зайцев до конца жизни был председателем Союза русских писателей во Франции, дружил с Пастернаком, Буниным. Им опубликовано более 30 книг и еще примерно 800 произведений появились на страницах разных журналов.