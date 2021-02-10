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18:57, 10 февраля 2021 года Сегодня в Орле завершились 25-е всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы Валентины Тихомировой Главная борьба развернулась в секции прыжков в высоту.





Основным фаворитом турнира у мужчин стал Михаил Акименко. Чемпион мира 2019 года – теперь студент училища Олимпийского резерва. Турнир в Катаре он выиграл с результатом 2 метра 35 сантиметров. Сегодня в Орле Михаил Акименко покорил высоту 2 метра 27 сантиметров.





Анастасия Дорохова



