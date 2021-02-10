В Орле на Красном мосту пострадал пешеход-подросток

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19:13, 10 февраля 2021 года
В Орле на Красном мосту пострадал пешеход-подростокВ 17-летнего юношу отлетел кусок рельсового полотна.
Происшествие произошло накануне, 9 февраля. При демонтаже трамвайных путей стальной осколок травмировал парня, идущего по пешеходной зоне моста. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ЧП региональные СУ СК
и прокуратура
инициировали проверки. Правоохранители дадут оценку действиям или бездействиям лиц, в чью компетенцию входит обеспечение безопасности на объекте.
Артём Ежаков