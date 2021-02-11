72% орловцев решили вернуть свои пенсионные накопления в ПФР

Заявления о смене страховщика пенсионных накоплений были поданы в минувшем году.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области напоминает: граждане, имеющие пенсионные накопления, вправе доверить их управление Пенсионному фонду Российской Федерации (выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, или один из инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (ГУК - ВЭБ.РФ), либо негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.



Осуществлять смену страховщика можно ежегодно. Для этого гражданам необходимо подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений (о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР, либо из одного НПФ в другой НПФ). Однако следует помнить, что смена страховщика чаще одного раза в пять лет может привести к потере инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – к уменьшению средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка (в некоторых случаях).



Если страховщиком гражданина является Пенсионный фонд Российской Федерации, смену управляющей компании или инвестиционного портфеля можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода.



По итогам переходной кампании 2020 года орловчанами подано 433 заявления (уведомления) о смене страховщика пенсионных накоплений, в том числе 354 заявления - при личном обращении застрахованного лица в клиентские службы Управлений ПФР в городах (районах) Орловской области (межрайонных), 79 – посредством Личного кабинета на сайте ПФР и ЕПГУ, из них:



• заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) – 7;

• заявление о переходе из ПФР в НПФ – 51 (срочные 3, досрочные 48);

• заявление о переходе из НПФ в ПФР – 312 (срочные 104, досрочные 208);

• заявление о переходе из одного НПФ в другой НПФ – 63 (срочные 2, досрочные 61);



Таким образом, большинство граждан в 2020 году решили перевести пенсионные накопления назад в ПФР. Решение по принятым в течение прошлого года заявлениям граждан будет вынесено до 1 марта 2021 года (в случае досрочного перехода) либо до 1 марта года, в котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная с года подачи заявления (в случае срочного перехода, происходящего без потери инвестиционного дохода).



Узнать, кто является страховщиком Ваших пенсионных накоплений можно в Личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на сайте ПФР, заказав справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней содержится вся информация о том, кто на данный момент управляет Вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода, сообщает пресс-служба Орловского отделения пенсионного фонда РФ.