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7:02, 11 февраля 2021 года

Изменились размеры пособий по беременности и родам

С начала нынешнего года изменились размеры ряда социальных выплат и пособий, в том числе и пособия по беременности и родам.


Так, минимальное пособие по беременности и родам в 2021 году составляет 58 878,40 рублей для мамы одного ребенка и 81 588,64 рублей, если на свет появилась двойня или больше детей. Оно рассчитывается исходя из МРОТ, который равняется 12 792 рублям.
 
Максимальная выплата по беременности и родам в текущем году составляет 340 795 рублей при рождении одного ребенка и 472 244,50 рублей при рождении сразу нескольких детей. На пособие в таком размере могут рассчитывать трудоустроенные женщины, средняя зарплата которых за два года до декретного отпуска была не ниже 73 тыс. рублей.
 
Орловское ФСС напоминает, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% средней заработной платы, которая была у работающей женщины в предыдущие 24 месяца (2 года), но оно не может быть ниже или выше, установленных государством размеров. Также сумма выплаты зависит от длительности декретного отпуска: при одноплодной беременности он продолжается 140 дней, при осложненных родах − 156 дней, а при многоплодной беременности увеличивается до 194 дней.
 
Согласно статистике, за 2020 год отделение Фонда перечислило застрахованным гражданам в качестве пособий по беременности и родам 274 млн рублей.



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