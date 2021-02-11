Изменились размеры пособий по беременности и родам

С начала нынешнего года изменились размеры ряда социальных выплат и пособий, в том числе и пособия по беременности и родам.

Так, минимальное пособие по беременности и родам в 2021 году составляет 58 878,40 рублей для мамы одного ребенка и 81 588,64 рублей, если на свет появилась двойня или больше детей. Оно рассчитывается исходя из МРОТ, который равняется 12 792 рублям.

Максимальная выплата по беременности и родам в текущем году составляет 340 795 рублей при рождении одного ребенка и 472 244,50 рублей при рождении сразу нескольких детей. На пособие в таком размере могут рассчитывать трудоустроенные женщины, средняя зарплата которых за два года до декретного отпуска была не ниже 73 тыс. рублей.

Орловское ФСС напоминает, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% средней заработной платы, которая была у работающей женщины в предыдущие 24 месяца (2 года), но оно не может быть ниже или выше, установленных государством размеров. Также сумма выплаты зависит от длительности декретного отпуска: при одноплодной беременности он продолжается 140 дней, при осложненных родах − 156 дней, а при многоплодной беременности увеличивается до 194 дней.

Согласно статистике, за 2020 год отделение Фонда перечислило застрахованным гражданам в качестве пособий по беременности и родам 274 млн рублей.