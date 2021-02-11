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7:55, 11 февраля 2021 года Объявлен конкурс на должность родителей-воспитателей в детские деревни-SOS Обучение будет проходить в центре по профессиональной подготовке приемных родителей.





Соискатели должны соответствовать определенным требованиям, иметь хорошее физическое и душевное здоровье, отсутствие судимости. Возрастные ограничения – от 27 до 45 лет. Педагогическое образование не обязательно. Перед началом работы будет обязательное практическое и теоретическое обучение, собеседование и тестирование кандидатов. Подать заявку можно по март 2021 году. Письма с пометкой «на конкурс» с фотографией и краткой биографией можно присылать на почту sos-parents@yandex.ru Приемных родителей-воспитателей ищут детские деревни-SOS Лаврово (Орел), Пушкин (Санкт-Петербург) и Псков. В Орловской области «Детская деревня–SOS Лаврово» находится в Орловском районе. Она основана в 1998 году. На сегодняшний день в деревне проживают 12 приемных семей, в которых воспитываются 54 ребенка, оставшихся без попечения родителей. В самой большой семье воспитываются 7 детей. Приёмные мамы являются сотрудниками Детской деревни в должности воспитателей. Ежемесячно из средств областного бюджета производятся выплаты на содержание детей в приёмных семьях в размере 6 553 рубля на каждого ребенка и вознаграждение приемному родителю за воспитание ребенка в размере 4 405 рублей в месяц и 6 608 рублей в месяц – за ребенка-инвалида, сообщает департамент соцзащиты Орловской области.





Орловское Информбюро



