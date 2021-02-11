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8:29, 11 февраля 2021 года

В Орловской области подвели итоги работы контрольно-надзорных органов за прошедший год

Единый день отчетности прошел в онлайн формате. На связи были представители власти и бизнес-сообщества.


Год был тяжелый во всех отношениях, особенно трудно пришлось и предпринимателям. Во время пандемии нужно было сохранить коллектив, соблюсти все санитарно-эпидемиологические правила и нормы. Помогли выстоять государственные меры поддержки, в частности мораторий на проверки. Он должен был снизить давление на бизнес. Но на фоне снижения плановых проверок, увеличился размер наложенных административных штрафов - сообщили на встрече. Говорили и о том, что в прошлом году не было зафиксировано незаконных проверок. В текущем году контрольно-надзорную деятельность ждут масштабные изменения.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На федеральном уровне формируется новый реестр обязательных требований к бизнесу. Завершается разработка дорожных карт по внедрению механизмов трансформации делового климата. Внедрение позволит обеспечить максимальную обратную связь от бизнеса для устранения избыточности обязательных требований».



Анна Вайсергисер
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