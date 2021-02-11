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Главная » Новости

9:05, 11 февраля 2021 года

Девять муниципалитетов Орловщины получат 15 миллионов в рамках проекта «Народный бюджет»

Работы и объекты, на которые будут направлены эти деньги, выбирали сами местные жители.


Так, например, в Дмитровском районе благоустроят территорию детского сада, в Кромском - средства направят на капремонт системы водоснабжения, в Ливнах отремонтируют трибуны физкультурно-оздоровительного комплекса. Обновление ждет несколько школ - в Мценске, Змиевке и в деревне Большое Сотниково. А в Сосково благоустроят мемориал воинской славы.


Мария Семак
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