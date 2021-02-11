Орловский Роспотребнадзор подвёл итоги работы за 2020 год

Ключевой задачей ведомства, по-прежнему, остаётся защита прав потребителей. Но работы добавил коронавирус. Корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев детально изучил основные направления борьбы с инфекцией.

Февраль 2020. Роспотребнадзор берёт под наблюдение всех орловцев, недавно вернувшихся из Китая и Европы.

Март. Подтверждены первые случаи заражения коронавирусом в нашем регионе. Ведомство тщательно исследует контактные группы заболевших.

Апрель. В начале месяца под наблюдение берутся все приезжие из столицы. В середине месяца силы управления брошены на увеличение лабораторных мощностей для диагностирования COVID-19.

Май. Ведомство выносит на обсуждение оперштаба первые ограничения. В регионе зафиксированы групповые очаги, Роспотребнадзор начинает череду эпидрасследований.

И вот снова февраль. Год 2021-й. ПЦР-тестирование, антитела, ковидный госпиталь, очаг заражения - всё это стало привычным. Но работа продолжается, и главное - она даёт результаты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что в целом мы справились и не допустили взрывной реакции распространения инфекции на территории региона. Отрадно, что сегодня мы видим стабильную тенденцию к снижению количества заболевших на территории региона».

Именно на разрыв механизма передачи инфекции был направлен огромный пласт работы областного управления Роспотребнадзора в 2020 году. В общей сложности специалисты управления провели почти тысячу рейдов, проверок и санэпидрасследований.

В результате проверочных мероприятий было возбуждено в прошедшем году 197 дел об административных правонарушениях. Судами рассмотрено 166 дел. Был выдано 36 постановлений об административном приостановлении деятельности объектов. Общая сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей

Ключевым направлением работы управления Роспотребнадзора в этом году станет иммунизация населения, то есть прививочная кампания от COVID-19.